Milano, incendio in casa: muore una donna disabile di 68 anni

Tamara non è riuscita a mettersi in salvo dall'incendio scoppiato nella sua casa: viene trovata carbonizzata nel suo letto

L’incendio è avvenuto a Cornaredo, nel Milanese, nella serata di ieri, martedì 9 Maggio. Tamara T. una donna di 68 anni con disabilità, è stata colta dalle fiamme poco dopo essere andata a letto. La 68enne non è riuscita a mettersi in salvo e nemmeno a chiamare aiuto.

Milano, incendio nell’appartamento: Tamara muore carbonizzata nel suo letto

Tamara abitava in un appartamento al terzo piano del condominio situato al civico 5a di via Primo Levi. Nella serata di ieri, per motivi ancora da accertare, nella casa si è acceso un rogo che si è rivelato fatale per la donna disabile. Tamara si era messa a letto da qualche ora, quando le fiamme hanno invaso la sua camera, non dando alla 68enne nessuna possibilità di salvarsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme non senza difficoltà. Una volta domato il rogo, i caschi rossi hanno trovato la donna ancora stesa nel suo letto e ormai morta carbonizzata. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per provare a comprendere che cosa è successo all’interno dell’appartamento e i motivi per cui è divampato il rogo.