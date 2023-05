Milano, investita da un'auto in viale Legioni romane: è grave una ragazza

Dramma mattutino sull’asfalto a Milano, dove una giovanissima è stata investita da un’auto in viale Legioni romane: la ragazza è grave. Da quanto si apprende la vittima non aveva documenti con sé ed è stata trasportata al Niguarda in codice rosso. Il grave sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 maggio, a Milano, dove una ragazzina è stata travolta da un’auto in viale Legioni romane. L’urto, violentissimo, è avvenuto in zona Bande Nere.

Investita da un’auto, grave una ragazza

La vittima non aveva documenti con sé e secondo i media sarebbe stata investita da una macchina mentre attraversava la strada. La ragazzina è stata sbalzata sull’asfalto ed immediatamente soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica. Da quanto si apprende in queste ore la giovane – che dovrebbe avere circa 17 anni – è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Pare che non stia messa bene e che nello schianto abbia riportato diversi traumi.

I soccorsi ed il trasporto in ospedale

Si apprende che all’arrivo dei sanitari non era perfettamente cosciente. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato rilievi e verbalizzazioni. Una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto spiegherebbe che la ragazzina stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali. L’investitore si è immediatamente fermato a prestare soccorso alla vittima.