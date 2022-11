Milano, oggi l'inaugurazione della metro blu M4: il programma

Dopo anni di lavori, il Comune della città di Milano ha finalmente terminato la prima linea della M4.

Oggi, sabato 26 novembre 2022, apre ufficialmente la metro blu da Linate Aeroporto a Milano Dateo. Il viaggio su questa linea sarà gratuito per tutto il weekend.

Milano, apre la M4: il programma per il giorno di inaugurazione della metro blu

Il Comune di Milano ha fatto sapere tramite un comunicato stampa uscito sul suo sito ufficiale che oggi, sabato 26 novembre, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della M4. La cerimonia inaugurale in presenza delle autorità, infatti, avrà luogo alle ore 11 a Linate, la stazione di partenza della metro blu.

A partire, poi, dalle ore 12 e 30 ci sarà l’apertura al pubblico che per oggi e domani potrà viaggiare sulla linea blu tra Linate e Dateo in modo totalmente gratuito.

La città di tinge di blu: l’iniziativa di Milano

Il Comune fa sapere anche che la giornata di sabato è da considerare come una vera e propria festa per Milano e “Una bella occasione per restituire a cittadine e cittadini gli spazi pubblici a lungo interessati dai cantieri della metropolitana, che il Comune ha voluto riqualificare e arricchire con nuove sistemazioni superficiali a beneficio dei quartieri.” Ci sarà, quindi, una festa lungo viale Argonne con attività sportive con istruttori delle associazioni dilettantistiche, a cui seguiranno esibizioni dimostrative dei giovani nei diversi campi gioco presenti nell’area.

Nel pomeriggio i bambini saranno allietati da spettacoli di marionette e burattini.