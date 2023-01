Milano, passeggia per la strada armato di coltello: arrestato un 29enne polacco

Milano, passeggia per la strada armato di coltello: arrestato un 29enne polacco

Milano, passeggia per la strada armato di coltello: arrestato un 29enne polacco

Per l'uomo era già stato emesso un mandato di arresto europeo dal suo Paese per reati contro il patrimonio.

Paura per le strade di Milano, dove nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio 2023 un uomo è stato avvistato mentre passeggiava armato di un coltello da cucina.

Si tratta di un cittadino polacco già ricercato dalle forze dell’ordine in tutta Europa.

L’uomo è stato arrestato in piazzale Tripoli dopo le 17

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri, intervenuti dopo che alcuni passanti, che lo hanno visto impugnare il coltello e passeggiare in piazzale Tripoli, nella zona ovest del capoluogo lombardo, hanno lanciato l’allarme e chiamato il 112 intorno alle 17.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha provato a nascondere l’arma nel suo zaino, senza riuscirci.

I militari l’hanno infatti subito trovata durante le perquisizioni richieste dalla situazione.

Chi è l’uomo che passeggiava in strada a Milano con un coltello da cucina

L’uomo arrestato è un cittadino polacco di 29 anni sul quale, come è emerso dai successivi accertamenti, già pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dal suo Paese per reati contro il patrimonio. Ora deve rispondere alle autorità giudiziarie anche per l’accusa di porto abusivo di arma bianca.

Leggi anche: Doppio incidente sulla A14: interviene l’elisoccorso

Leggi anche: Aprono la tomba per seppellire la madre: trovano il cadavere di uno sconosciuto