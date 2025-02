Un pomeriggio di tempesta a Milano

Nel primo pomeriggio di venerdì, Milano è stata colpita da una violenta grandinata che ha sorpreso cittadini e automobilisti. Le strade, imbiancate da un manto di ghiaccio, hanno creato scene che ricordano una nevicata, ma in realtà si trattava di grandine. Questo fenomeno atmosferico ha avuto inizio poco dopo le 14, quando lampi e tuoni hanno squarciato un cielo che fino a quel momento era rimasto sereno.

Impatto sulla viabilità e sulla sicurezza

La grandinata ha causato notevoli disagi alla viabilità. Molti automobilisti si sono trovati in difficoltà, con auto danneggiate dalla caduta dei chicchi di ghiaccio. I marciapiedi, coperti da uno strato di grandine, hanno reso difficile anche il transito pedonale. Le autorità locali hanno attivato i protocolli di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e per ripristinare la normalità il prima possibile. Il forte vento che ha accompagnato la grandinata ha ulteriormente complicato la situazione, creando pericoli aggiuntivi, come la caduta di rami e detriti.

Previsioni meteo e possibili sviluppi

Le previsioni meteo indicano che il maltempo potrebbe continuare nei prossimi giorni, con possibilità di ulteriori temporali e grandinate. Gli esperti avvertono che i cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi, rendendo sempre più difficile prevedere fenomeni come quello che ha colpito Milano. È fondamentale che i cittadini rimangano informati e seguano le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.