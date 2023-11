Lo stalker arrestato a Milano, che perseguitava l’ex fidanzata, ha provato a difendersi dalle accuse ricevute. Il 33enne ha spiegato a cosa gli serviva l’acido.

Milano, stalker arrestato si difende: “Ecco a cosa mi serviva l’acido”

Il 33enne arrestato a Milano con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata ha spiegato che stava cercando di acquistare dell’acido corrosivo perché aveva “perso le chiavi della catena” con cui aveva legato il motorino. Questa è stata la sua giustificazione. L’uomo è finito in manette per aver portato avanti per oltre due mesi una “inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico” nei confronti della donna. Come emerso dalle intercettazioni, l’uomo stava tentando di trovare dell’acido, probabilmente per aggredire e sfigurare la sua ex. Su questo punto ha provato a giustificarsi, ma per il resto ha ammesso quasi tutte le decine di episodi di stalking, tra cui anche gli ingressi in casa della ex. Il 33enne ha dichiarato di aver “perso completamente la testa” quando lei lo aveva lasciato.

33enne romano arrestato a Milano: stalking, aggressioni e ritorsioni

Secondo il gip, come si legge nell’ordinanza, da parte dell’uomo c’è stato un “preoccupante” crescendo di ritorsioni e aggressioni, tanto da far pensare che cercasse quell’acido per sfigurare l’ex fidanzata. Secondo l’accusa, il 33enne presenta “una personalità che appare sempre più fuori controllo” in quanto incapace di accettare la fine della relazione. “Questa situazione mi genera molta ansia e paura di stare da sola anche nelle mie mura familiari” ha raccontato la donna quando ha denunciato i fatti. “Spesso mi sveglio di soprassalto durante la notte e tremo senza motivo. Ho paura di dormire da sola in casa” ha aggiunto. “Mi trovo ad avere perso la mia indipendenza. Ero una persona attiva e dinamica, e ora non sono più in grado neanche di fare una passeggiata da sola” ha concluso.