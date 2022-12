Per via del ritrovamento di tre bombe inesplose oggi, domenica 4 dicembre, alcune vie di Milano saranno chiuse al traffico.

Milano, trovate tre bombe inesplose: le vie chiuse al traffico

Oggi, domenica 4 dicembre, alcune vie di Milano saranno chiuse al traffico per via del ritrovamento di tre bombe inesplose e delle operazioni di bonifica. I tre ordigni sono stati trovati vicino alla tangenziale est, all’interno dell’area “ex Innocenti” di via Rubattino 95, di proprietà della società Camozzi Group di Brescia. Sono tre bombe d’aereo americane da 500 libbre della seconda guerra mondiale, contenenti ciascuna 119 kg di esplosivo Amatolo, equivalneti a 154 kg di Tnt.

Il 10° reggimento Genio Guastatori dell’esercito rimuoverà i dispositivi attraverso despolettamento, per poi trasportarli, una volta neutralizzati, con l’aiuto della polizia stradale, nello spazio dove verranno fatti brillare lunedì 5 dicembre.

Le strade chiuse al traffico

Nella giornata di oggi l’area intorno a via Rubattino sarà evacuata nel raggio di 468 metri dagli ordigni, dove il traffico sarà bloccato. All’interno dell’area di sicurezza non sono presenti abitazioni.

Dalle 6 alle 15 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Milano-Rubattino (km 5+927) da entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). Dalle 8.30 alle 15 sarà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione a4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli aeroporto di Linate/Milano-Forlanini (km 4+473) e Milano-Lambrate/S.P. 103 Segrate (km 7+374), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Milano-Rubattino (km 5+927), Milano-Forlanini e aeroporto Linate (km 4+473) per la medesima carreggiata nord.

Dalle 8.30 alle 15 è prevista la chiusura al traffico della carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Milano-Lambrate/S.P.103 Segrate (km 7+313) e Milano-V.le Forlanini/Aeroporto Linate (km 4+473), contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Lambrate e S.P.103 Segrate (km 7+313) per la medesima carreggiata sud. Dalle 8.30 alle 15 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna), contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (A52, km 4+304) in entrata da Torino per la medesima carreggiata sud.

Nello stesso orario saranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (A50 Tangenziale Ovest, km 30+450) in uscita per A1 Milano/A51 Tangenziale Est, contestualmente verrà chiusa al traffico l’Autostrada A1 in direzione Milano con obbligo di uscita in A50 Tangenziale Ovest direzione A4-Venezia.