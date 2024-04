Un uomo di 39 anni è stato vittima di una sparatoria nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile a Milano.

Il ferito e i precedenti

La vittima, identificata come Antonio Abbruzzese, originario di Torre Annunziata (Napoli), è stato colpito alle gambe da quattro colpi di pistola poco dopo le 18 in viale Marche, all’angolo con via Bassi. Sul caso stanno conducendo le indagini i carabinieri del comando provinciale di Milano e della compagnia Duomo. Antonio Abbruzzese, appartenente a una famiglia di origine sinti, è noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda, ma non è in pericolo di vita. I soccorritori del 118 lo hanno trovato riverso a terra in viale Marche, con evidenti segni di ferite da arma da fuoco alle gambe.

Dinamica dell’agguato

L’aggressore, armato di revolver, ha immediatamente fatto perdere le proprie tracce dopo aver sparato i colpi. Non sono stati rinvenuti bossoli sul luogo della sparatoria. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’agguato: nel video si vede chiaramente l’uomo armato avvicinarsi alla vittima e aprire il fuoco verso le gambe. Successivamente, il fuggitivo si allontana velocemente a piedi dirigendosi verso via Paolo Bassi.

Ipotesi e indagini

L’auto della vittima, una Lancia Delta, era parcheggiata nelle vicinanze del luogo dell’aggressione, con un cane nel bagagliaio. Gli investigatori stanno valutando se la vittima e l’aggressore si fossero dati appuntamento sul posto o se il crimine sia stato perpetrato seguendo la vittima da un’altra sede. Tuttavia, si sospetta che l’attacco fosse stato pianificato, seppur in modo approssimativo, vista la modalità di esecuzione e i precedenti dell’uomo ferito.