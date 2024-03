Un uomo di 56 anni è stato gambizzato in strada alla Magliana. La polizia sta cercando chi ha sparato. Gli aggressori potrebbero essere due e l’ipotesi è che si sia trattato di un avvertimento.

Roma, sparatoria alla Magliana: uomo gambizzato

Un uomo di 56 anni, elettrauto, è stato ferito da un colpo di pistola in strada, in via Pian Due Torri. L’allarma è stato lanciato da una residente che ha sentito lo sparo, intorno alle 9 del mattino, e poi ha notato il ferito. Sul posto il 118, i carabinieri e la polizia, che sta indagando insieme alla scientifica. L’uomo ferito è stato portato al San Camillo in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La vittima sarà piantonata e ascoltata.

Roma, sparatoria alla Magliana: le indagini

A sparare sono stati probabilmente due uomini a bordo di un’automobile, che avrebbero agito a colpo sicuro per poi scappare. Non è esclusa la pista dell’agguato, una gambizzazione da avvertimento, in perfetto stile criminale. Per il momento ogni ipotesi viene presa in considerazione e la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per riuscire a risalire all’identità degli aggressori.