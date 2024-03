Una sparatoria si è scatenata durante la perquisizione a casa di un sospetto per associazione a delinquere. L’aggressore è stato poi ucciso dagli agenti.

Sparatoria in Belgio: ucciso un poliziotto

Una terribile sparatoria si è verificata in Belgio, dove un poliziotto è rimasto ucciso, così come l’aggressore. L’attacco è avvenuto durante una perquisizione di una casa a Charleroi nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti. Altri due poliziotti sono rimasti feriti e uno dei due è stato ricoverato in condizioni critiche.

Sparatoria in Belgio: la dinamica

Tutto è iniziato alle 6.30 di lunedì 18 marzo, quando una squadra speciale delle forze di polizia si è presentata in una casa per una perquisizione. Ad aprire è stata una donna, ma subito dopo una persona nascosta dietro la porta ha tirato fuori una pistola e ha vuotato il caricatore contro i poliziotti. L’uomo si è poi barricato in casa, mentre gli agenti hanno chiamato i rinforzi. Alcuni poliziotti sono riusciti ad entrare dal retro e a catturare l’aggressore, che era stato ferito durante la sparatoria ed è morto in ospedale. La perquisizione era stata ordinata al giudice nell’ambito di un’inchiesta per associazione a delinquere, traffico di stupefacenti, di veicoli e armi.