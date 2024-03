A Filadelfia, una sparatoria ha causato 8 feriti, tutti studenti che stavano attendendo l'autobus in fermata. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di tre sospettati.

Nuova sparatoria in America, precisamente a Filadelfia, dove un commando di tre persone ha sparato su un gruppo di studenti che stavano attendendo l’autobus in fermata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Sparatoria a Filadelfia

L’ennesima sparatoria ci porta questa volta a Filadelfia, dove un commando armato ha sparato su un gruppo di studenti che stavano aspettando l’autobus in fermata.

Almeno otto di loro hanno riportato gravi ferite, ora le forze dell’ordine danno la caccia ai responsabili, che a quanto appreso, dovrebbero essere tre individui.

La dinamica della sparatoria a Filadelfia

Non è facile ricostruire con esattezza cosa sia successo alla fermata dell’autobus a Filadelfia. Dalle informazioni raccolte dalla polizia, sappiamo che tre persone hanno sparato una trentina di colpi contro gli studenti ferendone diversi e poi dandosi alla fuga.

In un video, si vedono chiaramente i tre uomini uscire da una vettura imbracciando le armi, per poi aprire il fuoco.

Questo episodio ci fa capire ancora una volta come la situazione in merito alle sparatorie, sia particolarmente preoccupante negli Stati Uniti, fra l’altro pochissimi giorni fa c’è stato un episodio simile.

Sul posto, sono giunti i soccorritori sanitari e le autorità per mettere in sicurezza l’area e occuparsi dei feriti, alcuni dei quali colpiti in maniera grave. Tanta la paura ma miracolosamente, nessuna vittima.

Sparatoria a Filadelfia: l’episodio simile pochi giorni fa

Questa è la quarta sparatoria in quattro giorni nella capitale della Pennsylvania. Negli altri attacchi ci sono state tre vittime.

In questa sparatoria invece, a rimanere feriti sono stati degli studenti, alcuni dei quali minorenni.