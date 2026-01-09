Milly Carlucci, doppia bocciatura della Rai. Il retroscena svelato in queste ore

Milly Carlucci pronta a tornare sul sabato sera di Rai1, ma il futuro del suo nuovo show resta avvolto nell’incertezza. Tra vecchi format accantonati e nuove idee musicali, la conduttrice deve affrontare sfide economiche e logistiche per trovare un programma capace di competere con il serale di Amici.

Tra vecchi amori e nuove sfide: il futuro del sabato sera per Milly Carlucci

Il ritorno di Il Cantante Mascherato rimane un sogno nel cassetto: “Non ho mai nascosto la mia passione per Il Cantante Mascherato, che ha sempre avuto risultati lusinghieri e che trovo molto divertente”, ha dichiarato la Carlucci. Anche Notti sul Ghiaccio, legato alle Olimpiadi, sembrava una scelta naturale, ma i costi elevati ne hanno bloccato la realizzazione. L’ultima ipotesi in discussione è invece uno show musicale in stile Canzonissima, con protagonisti della musica italiana e ospiti di rilievo, pensato per contrastare il serale di Amici su Canale 5 a partire da fine marzo.

Come sottolinea Dagospia, trovare un cast in grado di reggere il confronto con i colossi del sabato sera non sarà semplice, ma solo un confronto diretto tra Rai e Carlucci potrà sciogliere i dubbi e portare alla scelta più adatta al palinsesto: “chissà che alla fine non esca fuori un terzo incomodo”.

