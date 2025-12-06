Milly Carlucci e Alberto Matano: a La Vita in Diretta arriva un collegamento ricco di avvertimenti e sorprese su Ballando con le Stelle.

La nuova puntata di Ballando con le Stelle si carica di tensione e aspettative, complice il collegamento tra Alberto Matano e Milly Carlucci che ha svelato un quadro ricco di prove decisive, rischi inattesi e un’atmosfera da dentro-o-fuori. Le parole della conduttrice a La Vita in Diretta hanno lasciato intendere che quella di domani sarà una serata che potrebbe cambiare il destino di molti protagonisti, tra ripescaggi all’ultimo respiro e semifinalisti pronti a giocarsi tutto.

Ballando con le Stelle: opinioni, pronostici e un cast che sorprende

Dopo le anticipazioni, Alberto Matano ha coinvolto gli opinionisti del programma per un pronostico sul trionfatore di questa edizione. Le preferenze si sono rivelate subito variegate: la Bottelli ha indicato Francesca Fialdini, mentre la Pettinelli ha dichiarato di sostenere Andrea Delogu. Luca Tommasini, invece, ha manifestato la sua ammirazione per l’evoluzione artistica di Barbara D’Urso, sottolineando che “sta facendo cose davvero incredibili” e complimentandosi con la Carlucci per aver messo insieme “un cast strepitoso”.

Un confronto che evidenzia la grande incertezza sul risultato finale e che contribuisce ad aumentare l’attesa per la puntata.

Ballando, Milly Carlucci e quell’avvertimento ad Alberto Matano: “Ascoltami, c’è una cosa importante”

Nel consueto collegamento del venerdì con La Vita in Diretta, Milly Carlucci non si è limitata a qualche anticipazione su Ballando con le Stelle, ma ha subito messo in allerta Alberto Matano sul peso del suo intervento in puntata.

Con tono scherzoso ma fermo, la conduttrice gli ha ricordato che “la tua poltrona sarà molto caliente” e che il suo famoso tesoretto “avrà un significato strategico importantissimo”, trattandosi dell’ultima occasione per i concorrenti in attesa di ripescaggio.

Una serata che si preannuncia cruciale anche per i semifinalisti, tutt’altro che al sicuro: come spiegato dalla Carlucci, la prova prevista dal regolamento potrebbe infatti ribaltare qualsiasi previsione, trasformando la pista in un vero spartiacque a un passo dalla finale.

A stemperare un po’ la tensione è arrivata la rivelazione sul ballerino per una notte, Rocco Hunt, deciso a mettersi davvero in gioco. La Carlucci ha raccontato con un sorriso che il cantante “non vuole fare una coreografia di cortesia, una cosa semplice… Vuole ballare”, un desiderio insolito che promette di aggiungere energia e spettacolo all’appuntamento.