E’ scattato l’allarme delle ambasciate in seguito alle notizie su possibili attacchi in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco.

La manaccia dell’Iran : ecco cosa sta succedendo nelle ambasciate

Sono circa 30 le missioni diplomatiche israeliane che sono state chiuse nel mondo nel timore di attacchi per le minacce iraniane in seguito al raid a Damasco, nel quale sono morti alti funzionari di Teheran.

Chiusa l’ambasciata d’Israele in Italia

Chiusa anche l’ambasciata d’Israele in Italia, nella sede di via Michele Mercati, nei pressi di Villa Borghese. La sede diplomatica romana, infatti, risulta tra quelle chiuse nella giornata odierna in via precauzionale, in seguito alle notizie su possibili ritorsioni iraniane dopo il raid al consolato di Teheran a Damasco. In merito alla chiusura, si tratterebbe di una decisione autonoma da parte della stessa ambasciata.

Le ambasciate e l’allerta in Israele

Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l’uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi.

Il premier Benjamin Netanyahu ha convocato ieri in serata il Consiglio di sicurezza a Gerusalemme: