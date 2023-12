La notizia è stata diffusa attraverso il portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Scopriamo i dettagli su questa situazione preoccupante.

Fichi secchi richiamati: notizia di pericolose micotossine

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato un avviso riguardante la richiamata di un lotto di fichi secchi a causa della presenza di micotossine pericolose. Questa notizia allarmante è stata diffusa attraverso il portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. In particolare, il lotto in questione proviene dalla Spagna e viene venduto in Italia con il marchio La Tocona. Secondo l’avviso emesso dal Ministero della Salute, l’intero lotto è stato ritirato dal mercato in quanto presenta aflatossine in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. Le aflatossine sono sostanze conosciute per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, pertanto è fondamentale mantenere al minimo possibile l’esposizione del consumatore a queste sostanze attraverso gli alimenti.

Il Ministero della Salute avverte: aflatossine nei fichi secchi

