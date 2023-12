Per la polizia spagnola tutte le piste sono ancora aperte nella ricerche di Roberta Cortesi, l'italiana scomparsa da 11 giorni a Malaga.

Una 36enne italiana è scomparsa a Malaga da 11 giorni. Per ritrovarla si è mobilitata l’Interpol.

Le ricerche dell’italiana scomparsa

Roberta Cortesi, 36 anni, originaria di Osio Sotto in provincia di Bergamo, si era trasferita a Malaga, in Spagna, 2 anni fa per lavoro.

La donna è scomparsa da 11 giorni. La sua famiglia in Italia è convinta che all’origine della sparizione ci sia “un evento delittuoso”. Ora l’avvocato della madre e della sorella ha contattato la polizia spagnola per chiedere un maggior coinvolgimento nelle indagini.

Sempre la polizia spagnola fa sapere che al momento tutte le piste restano aperte.

Ad attivarsi è stata anche l’associazione spagnola Sos Desaparecidos che ha diffuso un appello urgente con le immagini della donna, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le autorità.

La preoccupazione della famiglia

Nel frattempo la famiglia di Roberta fa sapere che gli ultimi messaggi WhatsApp tra la 36enne e la mamma risalgono a sabato 25 novembre alle 12:20, dopodiché non ha più chiamato o scritto; non ha nemmeno risposto ai messaggi della sorella Alessandra.

Per la famiglia si tratta di un comportamento anomalo e preoccupante, dal momento che Roberta è molto legata a mamma e sorella.