Ministro Crosetto: dalla chiusura dello spazio aereo a Dubai al rientro dall'Oman con un Gulfstream

Il ministro della Difesa si è trasferito da Dubai a Mascate via terra e rientrerà in Italia con un aereo militare; la Farnesina potenzia la risposta consolare con la Task Force Golfo

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lasciato Dubai dopo essere rimasto bloccato nella città emiratina a causa della chiusura dello spazio aereo scattata in seguito agli attacchi in Medio Oriente. Dopo un trasferimento via terra verso Mascate, capitale dell’Oman, il ministro ha annunciato il ritorno in Italia con un volo dell’Aeronautica militare. Crosetto ha motivato la decisione come misura per limitare i rischi per le persone che lo accompagnavano. La famiglia è rimasta sul posto; il rientro avverrà su un aereo militare.

La famiglia è rimasta sul posto; il rientro avverrà su un aereo militare. Il viaggio del ministro ha suscitato immediata attenzione politica e mediatica, con le opposizioni che hanno espresso forti critiche. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni immediate del ministro e annunciato iniziative parlamentari per chiarire i fatti.

Contestualmente la Farnesina ha rafforzato l’azione consolare nella regione attivando la Task Force Golfo per assistere i cittadini italiani coinvolti o bloccati dalla situazione. Il ministero segnala una mole elevata di richieste di aiuto da parte di residenti e viaggiatori, incluse segnalazioni per assistenza logistica e sostegno consolare. La situazione resta sotto monitoraggio diplomatico e operativo, con ulteriori aggiornamenti attesi dalle autorità competenti.

La logistica del rientro e le precauzioni economiche

In continuità con il monitoraggio diplomatico e operativo, il rientro è avvenuto con un volo dell’Aeronautica militare. Per il trasporto in patria il ministro ha utilizzato il Gulfstream G550 decollato dalla base di Pratica di Mare. Ha inoltre disposto una bonifica economica al Comando del 31esimo stormo di Ciampino pari a tre volte la tariffa prevista per gli ospiti dei voli di Stato. Il ministro ha definito la scelta di carattere personale, motivata dalla volontà di evitare critiche sull’impiego di risorse pubbliche e di separare la tutela personale dalle questioni di ordine pubblico.

Perché il trasferimento via terra fino a Mascate

La scelta di raggiungere Mascate via terra è stata motivata dall’improvvisa chiusura dello spazio aereo degli Emirati Arabi e dall’esigenza di individuare un punto di decollo sicuro. Il percorso, di circa 500 chilometri, è stato effettuato con un piccolo gruppo di persone rimaste bloccate nella stessa area. La soluzione terrestre è apparsa sul momento la più percorribile per garantire la rapidità del trasferimento.

Dal punto di vista operativo, Crosetto ha giustificato la decisione ricordando anche compiti di coordinamento con le autorità locali per la gestione di casi di cittadini italiani in difficoltà. L’opzione è stata adottata per ridurre i rischi logistici e separare la tutela delle persone coinvolte dalle questioni di ordine pubblico. Si attende ora il resoconto ufficiale sulla tempistica e sulle modalità del rientro, che fornirà ulteriori dettagli operativi.

Reazioni politiche e sociali

In assenza del resoconto ufficiale sulle modalità del rientro, la vicenda ha subito un rapido sviluppo politico e mediatico. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare e chiesto le dimissioni del ministro, definendo la situazione inaccettabile per l’assenza di un titolare della Difesa durante una crisi internazionale.

Esponenti dell’opposizione hanno criticato la scelta per modalità e tempismo, adottando toni duri nel dibattito parlamentare. Parallelamente, sui social network sono aumentati commenti ironici e meme, che hanno ampliato la portata della polemica e contribuito a polarizzare l’opinione pubblica. Si attende ora il resoconto ufficiale che chiarirà tempistica e responsabilità operative.

Difesa del ministro e replica istituzionale

In attesa del resoconto ufficiale che chiarisca tempistica e responsabilità operative, la vicenda ha registrato una pronta reazione del ministro. Crosetto ha respinto le accuse, definendo la polemica «vergognosa e bassa». Ha rivendicato il proprio impegno nella gestione della crisi anche durante gli spostamenti all’estero.

Secondo il ministro, la presenza a Dubai e la successiva permanenza a Mascate hanno favorito contatti operativi con le autorità locali. Dal punto di vista istituzionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l’impegno della Farnesina nel seguire i connazionali bloccati nella regione. Tajani ha inoltre confermato la costituzione di una squadra di supporto per il coordinamento delle operazioni.

La Task Force Golfo e il sostegno ai cittadini

In continuità con la dichiarazione di Tajani, la Farnesina ha potenziato l’Unità di Crisi istituendo la Task Force Golfo, composta da circa cinquanta operatori. La struttura coordina lo smistamento delle chiamate e l’intervento di ambasciate e consolati nella regione. Le autorità consolari segnalano particolare preoccupazione per i civili sul posto, con attenzione specifica ai minorenni presenti per motivi di studio o viaggio scolastico. L’attività si concentra su assistenza consolare, ricongiungimenti e supporto logistico alle famiglie.

Il ministero dell’Istruzione ha reso noto che le rappresentanze diplomatiche italiane a Dubai stanno operando per garantire assistenza agli studenti e alle loro famiglie. La mobilitazione riguarda interventi consolari, supporto logistico e ricongiungimenti. La Task Force istituita a seguito delle recenti tensioni collabora con l’Unità di Crisi nazionale per coordinare le richieste. È attivo un centralino dedicato per gestire l’afflusso di chiamate, molte provenienti da cittadini preoccupati o impediti a spostarsi nelle ultime ore.

Prossimi sviluppi istituzionali

Il governo ha previsto aggiornamenti parlamentari sulle evoluzioni in Medio Oriente. Il ministro Crosetto è chiamato a riferire davanti alle commissioni competenti sui temi della sicurezza e della tutela dei connazionali all’estero. È confermata l’audizione con le commissioni Esteri e Difesa del Senato e la commissione Esteri della Camera lunedì 2 marzo alle ore 15, alla quale parteciperà anche il ministro Tajani. L’assemblea parlamentare intende chiarire le responsabilità istituzionali nella gestione della crisi e le misure adottate per la protezione dei cittadini.

La vicenda mette in luce il doppio binario tra le esigenze personali di sicurezza dei rappresentanti istituzionali e la pressione pubblica quando le scelte riguardano l’uso di mezzi dello Stato.

L’attenzione resta sulla protezione dei connazionali nel Golfo e sull’azione delle strutture consolari e diplomatiche; è attesa l’audizione parlamentare per chiarire responsabilità e misure adottate.