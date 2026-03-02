Ministro della Difesa bloccato a Dubai: Task Force Golfo e tensioni politiche

Il 01/03/2026 è emersa una doppia emergenza legata agli sviluppi in Medio Oriente. Da una parte si segnala la condizione dei numerosi cittadini italiani presenti negli Emirati Arabi Uniti in seguito agli attacchi nella regione. Dall’altra sono sorte tensioni politiche dopo il viaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto a Dubai. In poche ore sono affiorati problemi operativi, richieste di assistenza consolare e una polemica istituzionale che ha coinvolto anche il ministro degli Esteri.

La Farnesina ha attivato misure operative per la gestione della crisi: è stata costituita la Task Force Golfo con l’obiettivo di potenziare l’Unità di Crisi e di supportare ambasciate e consolati nelle attività di rimpatrio e assistenza. Nel frattempo si è aperto un dibattito parlamentare sulle modalità di rientro e sulla comunicazione istituzionale, con l’opposizione che annuncia un’interrogazione e il governo che respinge le critiche. Restano in corso le operazioni consolari e il monitoraggio delle richieste da parte delle sedi diplomatiche.

La Task Force Golfo: struttura e scopi

La Farnesina ha costituito una squadra di circa cinquanta persone per potenziare l’attività dell’Unità di Crisi. La task force ha la responsabilità principale di smistare le chiamate e coordinare l’assistenza sul territorio, per residenti e turisti. Il centralino dedicato utilizza lo stesso numero dell’Unità di Crisi ma dispone di un filtro operativo progettato per accelerare gli interventi.

Assistenza a studenti e famiglie

Tra i casi sensibili figurano gruppi numerosi di studenti italiani bloccati a Dubai. Secondo le rilevazioni, risultano coinvolte circa 190 persone impegnate in programmi scolastici, di cui 124 minorenni. Le autorità consolari e la Farnesina hanno predisposto alloggi temporanei e supporto continuo per garantire sorveglianza, assistenza psicologica e logistica ai giovani e ai loro tutor.

Le operazioni consolari proseguono in coordinamento con le sedi diplomatiche e con le autorità locali. Restano attivi il monitoraggio delle richieste e il filtro delle segnalazioni per prioritizzare gli interventi sul territorio.

Coordinamento logistico e voli

La ripresa dei collegamenti aerei segue le raccomandazioni dell’EASA, che ha raccomandato alle compagnie di evitare lo spazio aereo interessato per motivi di sicurezza.

Le autorità mantengono il coordinamento tra compagnie, consolati e unità operative per gestire le priorità. Molte famiglie e i viaggiatori attendono aggiornamenti sulle date di partenza e sulle procedure di rimpatrio, che vengono comunicate caso per caso in base alla valutazione del rischio e alla disponibilità dei voli.

La questione politica: comunicazione e responsabilità

A seguito delle procedure di rimpatrio comunicate caso per caso dalla Farnesina, la vicenda ha assunto carattere politico. Il ministro Guido Crosetto è al centro del dibattito per il viaggio a Dubai e per le modalità del rientro. Le opposizioni hanno sollevato dubbi sulla tempestività delle informazioni fornite agli organi istituzionali.

È stata presentata un’interrogazione parlamentare per ottenere chiarimenti sulle ragioni del viaggio e sui contatti fra i ministeri competenti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito alcune critiche «polemiche vergognose» e ha dichiarato di non essere stato informato personalmente sui movimenti del collega. Tajani ha aggiunto di sperare che Crosetto rientri «entro il 7 marzo», pur ritenendo auspicabile un ritorno anticipato. Restano in attesa le risposte ufficiali richieste dall’opposizione e gli sviluppi sulle procedure istituzionali.

Trasparenza istituzionale

Restano in attesa le risposte ufficiali richieste dall’opposizione e gli sviluppi sulle procedure istituzionali. Diversi parlamentari hanno ribadito la necessità di garantire trasparenza istituzionale e un maggior coordinamento tra i dicasteri nei momenti di crisi. Gli interlocutori parlamentari sostengono che i ministri debbano comunicare tra loro e con le autorità centrali per evitare disservizi e per tutelare l’immagine pubblica delle Istituzioni. La richiesta di riferire alle commissioni Esteri e Difesa del Senato è stata avanzata per ottenere un quadro completo delle azioni intraprese; si attende ora la calendarizzazione delle audizioni.

Impatto sui cittadini e testimonianze

Residenti e turisti negli Emirati riferiscono un clima di incertezza dopo una serie di attacchi che hanno interessato, tra le altre aree, l’isola di Palm. Segnalazioni raccolte da presenti parlano di lampi nel cielo e di esplosioni percepite nelle vicinanze. Le limitazioni ai voli e la percezione di rischio hanno influito sulla mobilità quotidiana e sulle attività turistiche.

Le autorità consolari mantengono contatti con le famiglie in Italia e lavorano per mettere in sicurezza i connazionali. Testimonianze di giovani studenti descrivono apprensione e difficoltà logistiche, mentre il personale consolare coordina verifiche sullo stato delle persone presenti nelle aree interessate.

Misure locali e accoglienza

Le autorità consolari hanno predisposto stanze in hotel e servizi di assistenza per i gruppi più vulnerabili. In alcune strutture è garantita la presenza continuativa di tutor e staff per assicurare supporto psicologico e logistico ai minori.

L’obiettivo dichiarato dalle rappresentanze è evitare improvvisazioni e assicurare un accompagnamento adeguato fino alla soluzione delle criticità. Si attende un aggiornamento ufficiale sulle eventuali ulteriori misure operative e sulla situazione dei collegamenti aerei.

Prospettive e monitoraggio

La situazione resta fluida e richiede monitoraggio costante. La Farnesina ha rafforzato le linee telefoniche e ha invitato gli italiani nell’area a mantenere contatti regolari con il consolato. Sul piano operativo si attende la pubblicazione di nuove comunicazioni su voli e procedure di rimpatrio. Le autorità consolari continueranno a fornire aggiornamenti sulle misure pratiche disponibili.

Sul piano politico la vicenda potrebbe evolversi con audizioni pubbliche e chiarimenti formali. La gestione della comunicazione istituzionale tra i ministeri solleva interrogativi che saranno valutati dalle commissioni competenti. Dal punto di vista del paziente informato e del cittadino, i prossimi sviluppi dipenderanno dalla sinergia tra assistenza pratica e confronto parlamentare; si attende un aggiornamento ufficiale sulle misure operative e sui collegamenti aerei.