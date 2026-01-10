Ospite della puntata di oggi, sabato 10 gennaio 2026, di “Storie di donne al bivio”, c’è Paola Caruso che, a Monica Setta, ha parlato dell’anno difficile appena passato e delle condizioni di salute del figlio.

Ospite di Monica Setta la showgirl calabrese Paola Caruso ha parlato del difficile anno appena trascorso, soprattutto legato alla morte dell’amata mamma: “IL 2025 mi ha tolto tutto. Dopo mio padre è morta la mia madre adottiva, ho perso l’amore a un passo dalle nozze, mi sembrava di impazzire.” La Bonas di “Avanti un Altro ha anche parlato di suo figlio Michelino.

Paola Caruso, la drammatica confessione a Monica Setta: “Mio figlio di nuovo sotto i ferri”

Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio“, Paola Caruso ha parlato anche di suo figlio Michelino: “non sente il padre da due anni. Lui mi chiede spesso perché non abbia un papà e negli ultimi anni, durante le lunghe degenze in ospedale, quell’assenza era durissima. Michelino non sta ancora bene e forse a maggio dovrà andare ancora sotto i ferri.” La showgirl anche detto che però a Natale è successo qualcosa di molto bello: “a Natale è accaduto il miracolo. Michelino è riuscito a infilare per la prima volta gli scarponi e a sciare mentre io forse ho ritrovato l’amore. Se sono rose nel 2026 fioriranno.”