Il crollo del palazzo a Bari

La tragedia ha colpito Bari nella notte, quando un palazzo è crollato, lasciando dietro di sé macerie e disperazione. I soccorsi sono stati immediati, con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si sono mobilitati per cercare eventuali sopravvissuti. La notizia del crollo ha rapidamente fatto il giro dei media, attirando l’attenzione di tutta Italia. La paura di non trovare nessuno in vita era palpabile, ma la determinazione dei soccorritori non è venuta meno.

Il salvataggio di Rosalia De Giosa

In un clima di angoscia e speranza, i vigili del fuoco hanno continuato a scavare tra le macerie. Dopo ore di lavoro incessante, è arrivata la notizia che ha fatto esplodere di gioia i presenti: Rosalia De Giosa, una delle residenti del palazzo, era stata estratta viva. “Evviva, evviva, confermo quello che avete visto, abbiamo estratto la signora viva e appare in buone condizioni di salute ed è già in ambulanza”, hanno dichiarato i vigili del fuoco, portando un messaggio di speranza in un momento di grande tristezza.

La reazione della comunità e delle autorità

Il salvataggio di Rosalia ha suscitato un’ondata di emozioni tra i cittadini di Bari e non solo. La comunità si è unita in un abbraccio collettivo, esprimendo gratitudine verso i soccorritori e la loro instancabile dedizione. Le autorità locali hanno espresso il loro sostegno e hanno promesso di indagare sulle cause del crollo, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. La storia di Rosalia è diventata simbolo di resilienza e speranza, un faro di luce in un momento buio.