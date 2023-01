Missile esplode a poche centinaia di metri dal giornalista in collegamento in diretta tv

Missile esplode a poche centinaia di metri dal giornalista in collegamento in...

Un missile russo è esploso in diretta tv a poche centinaia di metri dal giornalista francese che era in collegamento dal Donbass.

Un giornalista francese stava lavorando in collegamento dal Donbass.

Improvvisamente, un missile russo è esploso a pochi centinaia di metri da lui, in diretta tv.

Gli attacchi russi nella regione ucraina orientale del Donbass continuano. Uno dei missili che ha colpito la regione è caduto in diretta televisiva, a pochi passi da un giornalista francese, in collegamento da Kramatorsk, nel Donetsk, con il canale della tv francese TMC.

Fortunatamente non ci sono feriti. Nelle immagini andate in onda, il giornalista ha interrotto la trasmissione e poi si è ricollegato al telefono per scusarsi e rassicurare tutti delle sue condizioni. In studio era presente anche il ministro francese dell’Economia Bruno La Maire. Il missile ha danneggiato l’albergo usato dai giornalisti. European Pravda ha riportato che Paul Gasnier, Heloise Grégoire e Theo Palfrai erano in onda su TF1-TMC da Kramatorsk quando l’esplosione di un missile è entrata nell’inquadratura.

Un altro giornalista è rimasto ferito

Un altro giornalista è rimasto ferito nelle scorse ore nella stessa zona. Si tratta di un giornalista della tedesca Bild, che è stato ferito alla testa da una scheggia. Il reporter, Björn Stritzel, ha poi comunicato che la sua ferita non è grave e che sta bene. “Grazie per tutti i messaggi, sto bene, solo un taglio sulla fronte molto probabilmente causato una scheggia di vetro. Stavo cenando quando è avvenuta l’esplosione (non sono del tutto sicuro degli ordigni, non ho ancora trovato detriti)” ha scritto su Twitter.