Missione nel Golfo: Meloni cerca garanzie per gli approvvigionamenti energetici

La premier è in viaggio nel Golfo per garantire forniture di petrolio, rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e tutelare gli italiani nella regione

La premier italiana ha avviato una missione a sorpresa nel Golfo Persico, con tappe in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. L’itinerario, tenuto riservato fino all’arrivo a Gedda, è stato presentato come un gesto di solidarietà verso governi partner ma ha un chiaro scopo pratico: tutelare le forniture energetiche dell’Italia e consolidare i rapporti strategici in un contesto regionale teso.

Durante la trasferta la premier ha incontrato i principali leader locali, fra cui il principe ereditario saudita e l’emiro del Qatar. Nel corso delle discussioni sono emersi temi centrali come l’assistenza militare, la protezione delle vie marittime e la necessità di mantenere stabili gli approvvigionamenti di petrolio e gas. L’area del Golfo fornisce all’Italia una quota significativa di energia: circa il 15% del petrolio e una parte rilevante del gas importato.

Obiettivi strategici della missione

Al centro del viaggio vi è la questione della sicurezza energetica. Con i prezzi internazionali in aumento e alcune rotte esposte a rischi, il governo punta a diversificare fornitori e a rafforzare accordi di fornitura. La missione serve anche a rimarcare la volontà italiana di essere un partner affidabile per i Paesi del Golfo, con cui si cerca di costruire un partenariato strategico di lunga durata.

Sicurezza delle rotte e deterrenza

Un altro obiettivo dichiarato riguarda la protezione delle rotte commerciali, in particolare lo snodo dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una porzione consistente del petrolio globale. Nei colloqui è stata affrontata la disponibilità italiana a cooperare nella difesa e nella sorveglianza marittima, tema connesso anche alle richieste di supporto e alle critiche internazionali sul ruolo delle potenze occidentali nella regione.

Tutela dei cittadini e relazioni bilaterali

La presenza di decine di migliaia di italiani nel Golfo è stata richiamata come motivo concreto dell’impegno diplomatico. La missione è stata definita una forma di protezione per i cittadini e per gli interessi economici nazionali, oltre che un segnale politico verso alleati e partner locali. Viene così ribadita l’importanza di mantenere canali di comunicazione aperti con monarchie che svolgono un ruolo centrale nel mercato energetico globale.

Dialogo politico e cooperazione militare

I colloqui hanno incluso il tema dell’assistenza difensiva offerta dall’Italia e la condivisione di valutazioni sulla situazione regionale. Fonti di governo hanno sottolineato come le discussioni abbiano combinato profili militari, economici e diplomatici, con l’intento di trovare soluzioni pratiche a minacce che potrebbero interrompere le forniture energetiche o mettere a rischio la stabilità delle rotte commerciali.

Effetti sul fronte interno e misure di contrasto

Il governo monitorerà l’impatto economico della crisi regionale sull’Italia e ha già predisposto interventi per mitigare gli effetti sui cittadini e sulle imprese. Tra le misure citate c’è l’estensione di aiuti per il taglio del prezzo dei carburanti, finanziata con risorse pari a 500 milioni di euro, che proroga uno sconto di 0,25 euro al litro fino al 1° maggio; sono state potenziate anche misure per il settore agricolo e per le aziende esportatrici.

Prospettive politiche

Sul piano politico interno la premier ha respinto ipotesi di dimissioni o rimpasti, affermando la volontà del governo di proseguire l’attività pressoché senza interruzioni. Sul rapporto con gli Stati Uniti, il messaggio è stato chiaro: l’Europa non beneficia di una frattura con gli Usa, ma l’Italia difende i propri interessi nazionali e non esita a dissentire quando necessario.

Quadro regionale e preoccupazioni umanitarie

Oltre agli aspetti energetici e di difesa, la missione ha affrontato le conseguenze umanitarie del conflitto che interessa diverse aree del Medio Oriente. In particolare, è stata espressa preoccupazione per la situazione in Libano, dove si segnalano massicci spostamenti di popolazione legati all’escalation militare iniziata il 2 marzo e alle operazioni che hanno colpito il sud del Paese. Questo fronte è parte integrante dei colloqui diplomatici, poiché la stabilità regionale influisce direttamente su sicurezza e commercio.

La visita a sorpresa nel Golfo Persico ha così combinato elementi pratici e simbolici: da un lato la necessità di assicurare risorse energetiche essenziali per l’Italia, dall’altro la volontà di sostenere partner strategici in un momento di alta tensione. Nei prossimi mesi l’esecutivo intende perseguire una strategia di diversificazione delle fonti, con ulteriori missioni programmate in Paesi come l’Azerbaigian, proseguendo la politica avviata con la precedente trasferta in Algeria per il gas.