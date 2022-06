Mistero a Palermo, uomo trovato morto in un’auto parcheggiata

Poliziotti al lavoro per risolvere il mistero di Palermo, dove un uomo è stato trovato morto in un’auto parcheggiata sul retro della stazione metro

Mistero in Sicilia, dove un uomo è stato trovato morto in un’auto parcheggiata a Palermo. Secondo i lanci dei media territoriali il cadavere di uno sconosciuto è stato rinvenuto all’interno di un veicolo in sosta in piazza Giachery. Per la precisione il corpo era sul sedile del passeggero di una vecchia Ford Ka in sosta su un piccolo slargo.

La vettura si trovava poco prima di alcuni distributori di carburante ed alle spalle dell’ingresso della stazione della metropolitana.

Palermo, uomo trovato morto in un’auto

Sull’identità della vittima e su dati che accertino se sia vittima di un malore o di altra causa è ancora buio fitto. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivate a razzo le volanti della Polizia di Stato, con loro un mezzo del 118 ed una unità della Polizia Scientifica, i cui effettivi hanno avviato i rilievi di concerto con il medico legale.

Rilievi e immagini delle telecamere acquisite

Del fatto è stata ovviamente informata la Procura della Repubblica che ha disposto adempimenti tanatologici per risalire alle cause del decesso e contestualmente all’identità del deceduto. Gli agenti del commissariato Libertà hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del settore, molto vicino alla metro, per avere ove possibile maggiori elementi sul fatto.