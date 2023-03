Mistero all'hotel Lory, uomo trovato morto davanti all'albergo

Giallo in Emilia Romagna e mistero all’hotel Lory di Forlì, dove un uomo è stato trovato morto davanti all’albergo: il cadavere di un 56enne è stato rinvenuto vicino all’ingresso della struttura alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 9 marzo. Il corpo si trovava a pochi metri dall’ingresso di un albergo del centro di Forlì, l’hotel Lory.

Uomo trovato morto davanti all’albergo

A notarlo inorriditi alcuni dipendenti arrivati per avviare il turno di lavoro. Da quanto si apprende il cadavere era riverso a terra in corrispondenza delle finestre dell’albergo. E i media spiegano che l’hotel in questione si trova a pochi passi dalla Questura. Pare che in un primo momento si sia pensato ad un suicidio ed attualmente quella resta l’ipotesi più plausibile. Tuttavia i carabinieri della territoriale arrivati sul posto con il procuratore Maria Teresa Cameli non hanno affatto “cassato” altre chiavi di lettura della tragedia.

L’autopsia e le ipotesi della Procura

A questo punto per risolvere il giallo sarà utile l’autopsia, che pare sia stata disposta in queste ore serali dalla magistratura. Pare che sul corpo dell’uomo ci fossero “ferite apparentemente incompatibili con la caduta dalla finestra”, finestra la cui altezza a pochi metri dal suolo è ritenuta sospetta. Alcuni cittadini hanno spiegato ai carabinieri che il 56enne pernottava da qualche giorno in albergo “dopo la recente separazione dalla moglie”.