Mistero su una bimba trovava morta nel letto dai genitori

Nuovi ed agghiaccianti elementi potrebbero far luce su un mistero del 2018, quando una bimba venne trovava morta nel letto dai genitori

Un mistero lungo ormai 4 anni, è quello su una bimba trovava morta nel letto dai genitori nello Yorkshire ed in ordine al quale è stato recentemente reso pubblico il report sanitario dopo le indagini scaturite da una tragedia del 2018 nella cittadina di Kirklees.

Ma cosa accadde allora? Cje una neonata era morta in quella che i media definirono una “doppia tragedia”. La lettura fu quella per cui il padre della piccola, che aveva meno di nove settimane, nel rotolarsi nel letto l’avesse schiacciata e soffocata.

Bimba trovava morta nel letto, i nuovi indizi

La tragedia si era consumata il giorno di Capodanno del 2018 e dati i pregressi dei genitori non proprio specchiati la polizia aveva indagato.

Quali pregressi? Quelli per cui proprio in questi giorni una Serious Case Review che ha preso in esame la tragedia di Kirklees è stata pubblicata dal Kirklees Safeguarding Children Board. E cosa riporta quel documento che potrebbe di fatto far riapre un caso?

Abusi domestici e abbandono di prole

Che che genitori della neonata erano noti alle agenzie locali per episodi di abusi domestici e abbandono dei fratelli maggiori nati nel 2010, 2011 e 2014.

Ecco un frame del rapporto consegnato alla polizia: “Sebbene le circostanze della morte dalla neonata non siano conclusive, l’autopsia ha rilevato che l’organizzazione del sonno per il bambino non era sicura e ha sollevato la possibilità di sovrapporsi da parte dei genitori”. Per quelle famiglia era già operativo un piano Child in Need fin dal giugno 2015, ma a gennaio 2016 venne adottata una decisione unanime di chiudere il piano.

E dopo due anni ci fu la tragedia.