Indagini a tutto campo per chiarire le circostanze del decesso di un uomo, trovato morto nelle acque del lago di Garda. La misteriosa scoperta è avvenuta nelle scorse ore all’altezza di Manerba, in provincia di Brescia: i soccorsi sono stati attivati dalla Guardia Costiera del lago a seguito di una segnalazione ricevuta riguardante la presenza del corpo di una persona.

Ma due elementi hanno generato dubbi e sconcerto: gli aggiornamenti.

Trovato un cadavere nelle acque del Garda: ipotesi e dubbi

La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente dopo la telefonata relativa alla scoperta del cadavere di una persona nel lago di Garda. Si tratta di un uomo: il corpo è stato recuperato dal personale sanitario che poco dopo ne ha confermato il decesso. I carabinieri sono giunti sull’area e hanno immediatamente effettuato i primi rilievi ed una serie di accertamenti per capire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Ciò che ha generato dubbi e per certi versi un alone di mistero sul caso è il fatto che l’uomo si trovava con la testa rivolta verso il fondale. Inoltre era vestito. Con tutta probabilità verrà disposta un’autopsia per arrivare a comprendere le cause di un decesso, al momento, poco chiaro.