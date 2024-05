Mobilità, Fidanza: sì elettrico ma transizione equilibrata

Roma, 23 mag. (askanews) - "Corretto il processo di transizione energetica, così come quello di elettrificazione, pensiamo però che il tema vero oggi in Italia, almeno perimetrando il contenuto del nostro intervento, sia quello di un parco circolante decisamente vecchio. Va quindi trovata secondo ...

Roma, 23 mag. (askanews) – “Corretto il processo di transizione energetica, così come quello di elettrificazione, pensiamo però che il tema vero oggi in Italia, almeno perimetrando il contenuto del nostro intervento, sia quello di un parco circolante decisamente vecchio. Va quindi trovata secondo noi una strada che sia diversificata nelle soluzioni da offrire, sia per gli operatori sia per i consumatori. Per questo pensiamo che l’elettrico possa essere sì una scelta giusta ma non l’unica strada”.

Lo ha affermato Dario Fidanza, Direttore Generale di BIG SB SpA, società di logistica, trasporti e di noleggio di veicoli

commerciali ed industriali, membro del board di Unindustria Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo, intervenuto alla tavola

rotonda “Quali scenari per il mondo dei trasporti?” organizzata da Pilat&Partners – in partnership con Askanews.