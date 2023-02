Moby cita Grimaldi per mezzo miliardo di euro

Moby cita Grimaldi per mezzo miliardo di euro

Moby cita Grimaldi per mezzo miliardo di euro

Moby ha citato il gruppo Grimaldi per mezzo miliardo di euro. Lo hanno annunciato gli amministratori delegati di Moby e Cin.

Gli amministratori delegati di Moby e Cin, Compagnia italiana di Navigazione, hanno annunciato che Moby ha citato il gruppo Grimaldi per mezzo miliardo di euro.

Moby cita Grimaldi per mezzo miliardo di euro

Moby ha citato il gruppo Grimaldi per mezzo miliardo di euro. Lo hanno comunicato Achille Onorato, amministratore delegato di Moby, e Massimo Mura, amministratore delegato di Cin, Compagnia Italiana di Navigazione, in una lettera mandata al gruppo Grimaldi Euromed, che ha come oggetto “la diffida al compimento di atti che possano ritardare e/o impedire la corretta esecuzione dei concordati preventivi omologati di Moby e di Cin“.

I vertici, nella lettera, ricordano che il Tribunale di Milano ha sancito, con due decreti, “il positivo esito del percorso di ristrutturazione dell’indebitamento gravante sulle scriventi Moby e Cin“, rivelando “la piena legittimità delle proposte concordatarie presentate dalle due società in questione, approvate dalla stragrande maggioranza dei rispettivi creditori“.

La comunicazione dei vertici Moby e Cin

Nella lettera è stato sottolineato che i creditori “sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza sulla base di un’attenta valutazione delle soluzioni alternative concretamente praticabili ai fini del soddisfacimento delle loro pretese, per come attestate dal professionista indipendente all’uopo appositamente incaricato, nonché verificate dalle terne commissariali nominate dal Tribunale“. “Tutto ciò, a dispetto delle speciose e strumentali iniziative da Voi intraprese, finalizzate esclusivamente a pervenire a un risultato del tutto personale e decisamente lontano da quello che il Legislatore intende tutelare con il riconoscimento, in favore dei creditori e degli altri portatori di interessi meritevoli di tutela, del diritto di opporsi all’omologazione del concordato” hanno aggiunto Moby e Cin.