Lutto nel mondo della moda: è morta Aline Ferreira. La modella brasiliana aveva soltanto 33 anni ed è deceduta a causa della chirurgia estetica. La clinica che l’ha operata è stata chiusa.

Modella brasiliana muore a 33 anni per la chirurgia estetica

Una morte che si poteva evitare, quella di Aline Ferreira. La modella brasiliana è deceduta a soli 33 anni per colpa della chirurgia estetica, lasciando il marito e due bambini ancora piccoli. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di martedì, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore.

Stando a quanto si apprende dai media, la modella brasiliana è morta a causa di alcune complicazioni legate ad un intervento di chirurgia estetica. Lo scorso 23 giugno, Aline Ferreira si è sottoposta ad un’operazione volta a migliorare l’aspetto del suo lato B. Nello specifico, i medici hanno effettuato un lifting ai glutei. Tutto sembrava andare per il meglio, ma il 26 giugno la 33enne ha avvertito un forte dolore addominale ed è svenuta. Immediatamente ricoverata, è entrata in coma e ha avuto due arresti cardiaci.

Secondo le prime indagini, la 33enne è morta perché le è stato iniettato il polimetilmetacrilato, un materiale simile al vetro. Utilizzato dal 1939 per le prime lenti a contatto, oggi viene impiegato nelle automobili, nelle vasche da bagno e nelle grandi finestre degli acquari. Il Daily Mail ha fatto sapere:

“L’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana suggerisce che il polimetilmetacrilato, un gel iniettabile, dovrebbe essere utilizzato per curare malattie gravi, come la poliomielite, solo nel caso in cui provochino lo sviluppo di deformità corporee”.