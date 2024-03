Un ragazzo, originario della Guinea, è stato colpito a schiaffi e a pugni da un carabiniere in servizio insieme ad un suo collega a Modena.

Ragazzo picchiato a Modena da un carabiniere. Ecco cosa è successo

L’aggressione è avvenuta attorno alle 10 di martedì 12 marzo 2024 in largo Garibaldi, davanti al teatro Storchi, a Modena. A essere stato preso di mira dalle forze dell’ordine un 23enne guineano che, come raccontato, stava aspettando il bus per andare a lavorare.

Sembrerebbe che i carabinieri si siano fermati per atteggiamenti sospetti del giovane e, senza documenti, sarebbe stato perquisito e invitato ad andare in caserma, ma il giovane si sarebbe rifiutato.

Le parole del giovane picchiato da un carabiniere a Modena

«Voglio denunciare. Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla. Stavo aspettando l’autobus i carabinieri mi hanno chiesto i documenti e io non li avevo. Ho spiegato che potevo chiamare un mio amico che me li avrebbe portati. Ma loro volevano buttarmi in macchina. Io lavoro, non ho mai fatto nulla di male».

Il processo è stato rinviato al prossimo 18 aprile difeso dall’avvocato Barbara Bettelli:

«A Modena non si è mai vista una cosa del genere, finora cose così le avevo viste solo nei filmati americani. Si sono accaniti con una violenza non necessaria».

L’arresto del ragazzo a Modena e i carabinieri coinvolti

I due militari, fanno sapere i carabinieri di Modena, sono stati «temporaneamente reimpiegati in altri incarichi»

Il giovane è stato arrestato a Modena per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di un’auto dei carabinieri.