Carabiniere scopre ricercato e lo filma, pestato dal branco per rubargli il cellulare: 4 arresti

Un carabiniere, libero dal servizio, stava cercando di filmare un pregiudicato che ha riconosciuto per strada, ma è stato aggredito per rubargli il cellulare. Un gruppo di sei giovani foggiani sono stati sottoposti a provvedimenti cautelari, con quattro arresti domiciliari e due all’obbligo di firma, disposti dal Gip del Tribunale su richiesta della Locale procura della Repubblica. I fatti contestati risalgono allo scorso gennaio. L’agente era libero dal servizio, ma ha riconosciuto tra i clienti di un locale un pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora, che non stava rispettando.

Ha deciso di filmarlo con il cellulare per presentare le prove all’autorità giudiziaria. L’uomo si è accorto di essere ripreso e ha aizzato il suo branco, che ha picchiato il carabiniere per rubargli il telefono.

L’aggressione

Il pregiudicato ha subito iniziato ad urlare contro l’agente, richiamando l’attenzione dei suoi amici, che si sono scagliati contro il carabiniere, colpendolo con calci e pugni, cercando di rubargli il telefono.

L’intervento di altre persone, tra cui i titolari del locale, che sono stati picchiati, hnno messo fine al pestaggio. Il carabiniere ha riportato lesioni alle costole e al volto, mentre il branco è scappato. La visione del filmato ha consentito di individurare le quattro persone coinvolte. “L’operazione in questione dimostra, ancora una volta, il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Foggia nel contrasto delle attività delittuose del circondario, in particolare a dinamiche criminali che vedono sempre più avanzare il pericoloso fenomeno del cosiddetto branco, capace di compiere azioni delittuose violente senza alcuna remora o freno inibitorio” ha scritto il Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia.