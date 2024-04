Un uomo ha aggredito e picchiato un medico a Modena perché gli aveva concesso pochi giorni di malattia rispetto a quelli che aveva chiesto.

Modena, non concede abbastanza giorni di malattia a un paziente: medico picchiato

Un medico di famiglia è stato aggredito e picchiato a sangue mentre era nel suo studio a Mirandola, in provincia di Modena. Ad aggredirlo un paziente furioso per aver ricevuto la prescrizione di due giorni di malattia dopo averne richiesti dieci. Il medico ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale, per poi essere dimesso. L’uomo è stato denunciato. Come riportato da La Gazzetta di Modena, nel 2023 si sono verificati 328 episodi di violenza contro operatori sanitari e socio-sanitari nella provincia di Modena.

Medico picchiato a Modena, Fnomceo: “Nessun medico è al sicuro”

“Siamo fortemente preoccupati per questa escalation di violenza contro i medici, che non risparmia ormai nessuna categoria di colleghi. Si è lacerato quel rapporto di fiducia speciale che sinora aveva fatto da scudo ai medici di famiglia” ha commentato Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici).