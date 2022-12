Medico aggredito fuori dall'ospedale, l'uomo arrestato: "Mi ha curato male"

Giorgio Falcetto, medico di 76 anni, è stato aggredito fuori dall’ospedale in cui presta servizio al termine di una disputa con un suo presunto paziente.

Medico aggredito con un machete fuori dall’ospedale

Giorgio Falcetto, medico di 76 anni, è stato gravemente ferito con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato, a Milano. Subito soccorso, si trova ora in fin di vita nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, dove è stato trasportato per un intervento in Neurochirurgia. Le sue condizioni sono molto gravi a causa delle ferite riportate alla testa.

L’aggressione sarebbe scaturita al culmine di un litigio per questioni di viabilità avvenuta proprio nel parcheggio tra l’aggressore, un 62enne pregiudicato di Rozzano, e presunto paziente del medico, e Giorgio Falcetto.

La ricostruzione dell’accaduto e la confessione dell’aggressore

Il ferimento è maturato al culmine di una discussione avvenuta con il medico a causa di un incidente avvenuto proprio nel parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale di San Donato.

Una volta individuato e preso in custodia, il 62enne colpevole ha anche rivelato di conoscere il dottor Falcetto, e di aver già avuto problemi con lui, accusandolo di averlo «curato male»

Chi è Giorgio Falcetto, medico di 76 anni

Giorgio Falcetto, nato e residente a Biella, dopo la laurea in Medicina conseguita nel 1970, ha ottenuto la specializzazione in chirurgia nel 1976, in chirurgia troncopolmonare nel 1994 e in chirurgia vascolare nel 1994.

A Biella è stato primario di chirurgia dal 1991 al 2007, quando ha iniziato la sua collaborazione con il Policlinico San Donato.