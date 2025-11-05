Martedì a Città del Messico, la presidente Claudia Sheinbaum è stata molestata durante un evento pubblico, un gesto che ha suscitato indignazione nazionale. L’aggressione mette in luce la persistente violenza di genere in Messico e sottolinea l’urgenza di rafforzare sicurezza e tutela delle donne anche nei luoghi più visibili e simbolici del Paese.

La violenza di genere in Messico: un problema strutturale

L’episodio che ha coinvolto la presidente non è isolato: in Messico, la violenza contro le donne è un fenomeno persistente. Secondo dati dell’INEGI, oltre il 70% delle donne sopra i 15 anni ha subito almeno una forma di violenza nel corso della vita, e più di un terzo ha denunciato molestie sessuali in luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto.

La ministra per le Donne, Citlalli Hernández Mora, ha sottolineato:

“Le violenze che subiamo come donne derivano dalla normalizzazione, da parte di alcuni uomini, dell’invasione dei nostri spazi personali e dei nostri corpi. Sono il risultato di decenni di una cultura machista”.

Nonostante le leggi della capitale prevedano pene fino a quattro anni di carcere, multe e ordini restrittivi, la protezione delle donne varia significativamente tra i diversi stati federali. L’aggressione a Sheinbaum ha dunque acceso i riflettori su un problema che interessa l’intero Paese, mostrando quanto sia ancora urgente rafforzare le misure di sicurezza e la cultura della prevenzione della violenza di genere.

Molestata in pubblico da un uomo: orrore per la presidente Claudia Sheinbaum, la prova in un video

Durante un evento pubblico nello Zócalo di Città del Messico, la presidente Claudia Sheinbaum è stata vittima di un episodio di molestia che ha scosso la capitale. Mentre salutava i cittadini e si concedeva a selfie e strette di mano, un uomo è riuscito ad avvicinarsi senza ostacoli, abbracciandola da dietro e tentando di baciarla, per poi palpeggiarla lungo il corpo.

Il gesto è stato immediatamente respinto dalla presidente, che ha reagito con fermezza, e dall’intervento tempestivo di un membro del suo staff che ha allontanato l’aggressore.

Il video dell’accaduto, diffuso rapidamente sui social, ha suscitato indignazione e dibattito sulla sicurezza presidenziale, con Sheinbaum che ha dichiarato:

“Se fanno questo alla presidente, cosa succede a tutte le altre donne del paese?”. Nella serata dello stesso giorno, la polizia messicana ha arrestato l’uomo responsabile.