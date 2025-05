Momenti difficili per Cecilia Zagarrigo: la figlia è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un'infezione alle vie respiratore

La nascita della piccola Matilde, nata il 15 aprile scorso, sarebbe dovuto essere un momento di pura gioia per l’ex protagonista di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo e il suo compagno, Moreno Casamassima. Purtroppo, però, le prime settimane di vita della piccola, si sono trasformate in un dramma. La bambina è stata infatti ricoverata in ospedale per un’infezione alle vie respiratore e la mamma ha raccontato del suo calvario sui social network.

Momenti difficili per Cecilia Zagarrigo: la figlia è stata ricoverata in ospedale per un’infezione alle vie respiratorie

Da alcuni giorni l’influencer non aveva più condiviso contenuti sui suoi canali social e l’assenza aveva destato preoccupazione tra i suoi follower. Poi, attraverso una storia Instagram, Cecilia si è mostrata in ospedale con la piccola Matilde informando i suoi fan del problema di salute avuto dalla figlia. “Nel tardo pomeriggio di ieri Matilde non la vedevo benissimo, per questo abbiamo deciso di fare un giro in pronto soccorso. Ci hanno ricoverato per bronchiolite, non vi dico come sto. Solo una mamma potrà comprendermi. Per ora la situazione è sotto controllo, ma la paura che ho vissuto e che vivo tuttora è davvero tanta”, ha fatto sapere Zagarrigo, che ha postato anche una foto di lei insieme alla piccola in una stanza dell’ospedale Niguarda di Milano, dove la bimba è ricoverata da giorni. La bronchiolite è una delle infiammazioni alle vie respiratorie più temute perché colpisce i bimbi molto piccoli e, nella maggior parte dei casi, è provocata dal virus respiratorio sinciziale (VRS).

La notizia del miglioramento

Dopo il ricovero Cecilia Zagarrigo ha aggiornato i suoi fan, rassicurandoli sui miglioramenti fatti dalla figlia. “Ieri sera ci hanno tolto l’ossigeno e ci hanno lasciato con un flusso d’aria per vedere la reazione di Matilde”, ha spiegato in un breve video registrato in ospedale: “Stamattina dopo averla osservata attentamente per tutta la notte, hanno deciso di staccarci tutto, lasciandoci solo il saturimetro”. Duramente messa alla prova dalle condizioni di salute della piccola, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha espresso il suo sfogo sui social: “Sto cercando di trovare un senso a tutto questo ma mi basta vedere i suoi miglioramenti per tranquillizzarmi un po’”. Poi l’influencer si è di nuovo allontanata dai suoi canali. La buona notizia arriva dal compagno Moreno Casamassima, che nelle storie del suo profilo personale ha condiviso un’immagine della famiglia ora di nuovo a casa.