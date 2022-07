La 12enne, residente a Mondragone, è morta al Santobono di Napoli.

Una 12enne residente a Mondragone (Caserta) è morta a causa di un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto lo scorso 5 luglio all’ospedale Santobono di Napoli dove la ragazzina era ricoverata in seguito a un’emorragia cerebrale. Come informa Caserta News, prima di essere trasferita presso il nosocomio partenopeo, la piccola paziente era stata inizialmente portata al Pineta Grande di Castelvolturno (Caserta).

Ore di lunga attesa che hanno avuto come triste epilogo la morte della bambina.

Mondragone, 12enne morta, Lavanga: “Profonda tristezza”

Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha commentato la morte della 12enne affermando come l’intera comunità si sia svegliata con “un senso di mestizia e di profonda tristezza” una volta appresa la notizia. Il primo cittadino del comune casertano ha precisato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Napoli Today: “Sono sconvolto come uomo e come padre, ancor prima che come sindaco, affranto per la perdita di una sua piccola concittadina”.

“Sopravvivere a un figlio è quasi contro natura”

Francesco Lavanga si è stretto attorno alla famiglia della 12enne deceduta, poiché, come ha dichiarato lo stesso sindaco, la vita non prepara a simili eventi e “sopravvivere ad un figlio sembra quasi contro natura”. Lavanga ha poi salutato per l’ultima volta la sua giovanissima concittadina “Riposa in Pace piccolo angelo”.