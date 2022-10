Monopattino elettrico in fiamme, 29enne ricoverata: ustionata al volto dall’acido

Monopattino elettrico in fiamme e fuoco che stava per attecchire in un seconda camera: 29enne ricoverata perché ustionata al volto dall'acido

Arriva dalla Spagna la vicenda di un monopattino elettrico in fiamme e di una 29enne ricoverata: la vittima è stata ustionata al volto dall’acido. Per lei si è reso necessario un immediato trasporto in ospedale dopo che aveva cercato di spegnere l’incendio partito dalla batteria.

Il grave incidente domestico è avvenuto nella località di Terrassa, nella città metropolitana di Barcellona.

Monopattino elettrico in fiamme, ricoverata

Tutto è accaduto quando la giovane aveva cercato di spegnere un incendio alla batteria del suo monopattino elettrico. I media iberici spiegano che con lei è rimasta intossicata anche una 16enne in quelle che viene definita una “tragedia sfiorata”. Ma cosa è successo? Che per cause in via di accertamento la batteria del monopattino elettrico aveva iniziato a sprigionare fiamme e miasmi pericolosissimi: a quel punto la 29enne aveva provato a domarlo usando un estintore ma si era avvicinata quanto era stato sufficiente per farle arrivare al volto una certa quantità di acido.

La manovra con l’estintore e l’acido sul viso

I media spiegano che sul posto sono giunti a a razzo i vigili del fuoco da Barcellona e un’ambulanza. Gli uomini del corpo hanno provveduto a domare le fiamme che stavano attecchendo in un’altra camera ed avevano parzialmente distrutto un letto. I soccorritori hanno provveduto a prestare le prime cure alle due donne.