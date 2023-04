Montecchio Emilia, auto esce di strada e si ribalta: grave la conducente

Un brutto incidente stradale si è verificato a Montecchio Emilia, con un’auto che esce di strada e si ribalta: secondo i media la conducente sarebbe grave- Da quanto si apprende una donna alla guida della vettura perde il controllo e finisce incastrata nelle lamiere in provincia di Parma. Tutto è accaduto nella prima mattinata di martedì 11 aprile.

Parma, auto esce di strada e si ribalta

Secondo le prime informazioni e per una serie di cause in corso di accertamento la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo. L’episodio si è verificato mentre la donna stava percorrendo la strada provinciale che collega Tortiano a Montecchio Emilia. Si tratta di un settore viario a cavallo tra le province di Parma e di Reggio Emilia.

L’arrivo di soccorritori e polizia locale

Poco dopo le 7.30 il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato con violenza. I media locali spiegano che purtroppo la donna che era al volante del mezzo è rimasta “incastrata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco”. Gli operatori del 115 l’hanno liberata dalle lamiere ed affidata ai sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Dal canto loro gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e le verbalizzazioni per legge e gestito la viabilità interrotta.