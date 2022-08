Montichiari in lutto, morta a soli 31 anni Ilaria Magli

Mette un piede in fallo su un sentiero reso scivoloso dalla pioggia sull'Adamello e precipita per oltre 200 metri, morta a soli 31 anni Ilaria Magli

La cittadina di Montichiari, in provincia di Brescia è in lutto, è morta a soli 31 anni Ilaria Magli, cittadina stimata ed amata da tutti: secondo quanto riportano i media la donna è stata vittima di un incidente fatale avvenuto il 13 agosto sui monti di Cevo mentre percorreva un sentiero, il numero uno dell’Adamello.

La tragedia si è consumata a mezzogiorno in Valsaviore, a 2.500 metri di quota.

Secondo una ricostruzione del soccorritori Ialria è precipitata in uno strapiombo per circa 200 metri, davanti agli occhi del fratello che non ha potuto far nulla per salvarla. Lo storico dei fatti dice che i due erano partiti dal rifugio Maria e Franco ed erano diretti al rifugio Lissone. Pare che ad un certo punto Ilaria abbia perso l’equilibrio, forse a causa del terreno scivoloso per le piogge degli ultimi giorni e del manto erboso con pochissimo “grip”, quindi sarebbe prima ruzzolata e poi caduta nel vuoto.

Il disperato tentativo del fratello

Suo fratello aveva cercato di afferrarla al volo ma invano. Sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 con un team del soccorso alpino che hanno individuato la donna, purtroppo già morta. Ilaria era una logopedista ed era molto attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. I funerali della povera 31enne si terranno martedì 16 agosto, alle 14,45.