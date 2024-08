Morgan, nuovo sfogo sui social: i suoi colleghi vanno in galera e lavorano ugualmente, mentre a lui non è concesso nulla.

Dopo la denuncia dell’ex fidanzata Angelica Schiatti, Morgan è tornato al centro della cronaca. Nelle ultime ore, il cantautore si è lasciato andare ad un nuovo sfogo social, tirando i ballo i colleghi a cui è consentito lavorare nonostante i soggiorni in galera.

Morgan: nuovo sfogo sul caso Angelica Schiatti

Tramite il suo profilo Instagram, Morgan si è lasciato andare ad un duro sfogo. Pur non facendo il nome di Angelica Schiatti, l’ex fidanzata che l’ha denunciato anni fa ma di cui si è tornati a parlare nelle scorse settimane, Marco Castoldi la definisce una “fuori di testa che cerca visibilità“.

Le parole di Morgan

Morgan ha tuonato:

“Ma mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dalla galera fa figo e lavora e fa dischi e se io vengo semplicemente accusato da una fuori di testa che cerca visibilità io addirittura non posso più lavorare?”.

Ovviamente, Castoldi ha escluso i commenti, in modo da non dover perdere tempo a replicare ai centinaia di hater che non fanno altro che insultarlo.

L’appello di Morgan agli italiani

Il cantautore ha concluso il suo sfogo lanciando un appello agli italiani. Ha scritto:

“Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica, e non importa se io vi sto simpatico o no, andate oltre, non può essere fatto a nessuno, a nessun cittadino”.

L’appello di Morgan verrà accolto? Staremo a vedere, ma dopo le ultime accuse di Angelica è difficile, difficilissimo, che qualcuno decida di proporgli un ingaggio lavorativo.