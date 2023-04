la psichiatra Barbara Capovani era morta qualche giorno fa a seguito della terribile aggressione che aveva subito fuori dalla clinica in cui lavorava da parte di un suo ex paziente. La donna aveva espresso il desiderio che, una volta passata a miglior vita, i suoi organi venissero donati.

Morte Barbara Capovani, un suo rene ha salvato un bambino

Un bimbo, affetto da tempo da una grave malattia, è stato operato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Al piccolo serviva un nuovo rene e, grazie all’organo donato da Barbara Capovani ha potuto eseguire il trapianto. L’identità del piccolo non è stata resa pubblica, ma dalle informazioni che arrivano, pare che l’operazione sia stata eseguita con successo. Il fegato della psichiatra, invece, è stato assegnato ad un uomo ricoverato in un ospedale di Milano. Tutti gli altri organi della Capovani sono stati spediti a Siena, in attesa di tornare utili a qualche altro paziente bisognoso.

I funerali di Barbara Capovani

Michele Bellandi, il compagno della Capovani ha fatto sapere che i funerali della donna si svolgeranno in forma privata. Bellandi, poi, ha attaccato un sistema che secondo lui non funziona: “Terremo fede all’impegno di Barbara che è sempre stato quello di cambiare un sistema con leggi che riteneva ormai inadeguate. Nella sua vita ha sempre aiutato chiunque e lo ha fatto in silenzio.”