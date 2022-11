Morte del piccolo Tommaso investito da un'auto a scuola: depositata la perizia che dovrà fare ulteriore luce sulla tragedia del 18 maggio scorso

Per la morte del piccolo Tommaso D’Agostino investito da un’auto a scuola è stata depositata una perizia cruciale. “Appurato” almeno in atti preliminari di parte l’errore umano nel non tirare il freno a mano dell’auto che investì ed uccise il bambino a L’Aquila andava verificata la sicurezza a scuola.

Ecco perché, come spiega Fanpage, sono state depositate la perizia e le relazioni del consulente tecnico.

Morte del piccolo Tommaso, depositata la perizia

Lo specialista era stato incaricato dalla Procura dell’Aquila di ricostruire la dinamica della tragedia. Tommaso D’Agostino morì il 18 maggio scorso quando nell’asilo ‘Primo maggio’ una Passat piombò nel giardino della scuola schiacciandolo. Il passaggio procedurale è importante: lo scopo della magistratura è avere un quadro dell’esatta dinamica dell’accaduto.

Il primo fronte era stato di accertare perché la Volkswagen Passat di un mamma parcheggiata in discesa si fosse “sfrenata”.

La relazione del consulente Ruggeri

Poi però la relazione del perito Cristiano Ruggeri dovrà infatti “accertare anche le eventuali mancanze in termini di sicurezza dell’asilo dove si è consumata la tragedia”. Il fim della tragedia è stato fissato in atti: Tommaso ed i piccoli compagni di asilo erano nel giardino circoscritto da una piccola recinzione quando l’auto di una 38enne, una Passat con a bordo il figlio 12enne, si era mossa e dopo aver preso velocità aveva travolto i bambini, uccidendo a soli 4 anni il piccolo Tommaso.

La donna è unica indagata in fascicolo ma la perizia bis dovrà accertare eventuali altri profili di perseguibilità.