Morte Tommaso a L’Aquila: verrà sentito anche il 12enne che avrebbe tolto il freno a mano

Le indagini sull’incidente avvenuto nell’asilo de L’Aquila, in cui ha perso la vita il piccolo Tommaso D’Agostino, vanno avanti senza sosta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei prossimi giorni verrà sentito dagli inquirenti anche il 12enne che avrebbe tolto per sbaglio la marcia dell’auto che ha investito sei bambini che giocavano nel cortile. Si tratta del figlio della 38enne di nazionalità bulgara che ora è indagata per omicidio stradale e accusata di aver lasciato incustodita la propria macchina.

Il 12enne sarà assistito da uno psicologo e verrà ascoltato all’interno di una stanza protetta per le audizioni di persone fragili all’interno del Tribunale. Dovrà confermare quello che ha raccontato due giorni fa in lacrime alla mamma davanti al sostituto procuratore della Repubblica, Stefano Gallo. Il ragazzino è riuscito a lanciarsi dal finestrino durante la discesa della macchina. Ha raccontato ai genitori di essere stato lui per sbaglio a muovere la leva del cambio.

I funerali del piccolo Tommaso

Ieri, sabato 21 maggio, si sono svolti i funerali del piccolo Tommaso. L’arcivescovo dell’Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, ha parlato anche degli altri 5 bambini rimasti feriti, tra cui una bambina di 4 anni e mezzo che è ancora in prognosi riservata. “Prenditi cura delle tue amichette e dei tuoi compagnetti che hanno riportato ferite: chiedi la grazia che superino il ‘trauma’ psicologico che hanno subìto. Ti raccomando anche di fare una invocazione speciale per le loro famiglie, perché superino questo passaggio sconvolgente della loro esistenza” ha dichiarato il cardinale, rivolgendosi direttamente al bambino.

“Sono persuaso che il piccolo Tommaso, che porta i segni del martirio, è annoverato tra i ‘grandi’ nel Regno di Dio” ha aggiunto.