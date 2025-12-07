Morte di Diana Canevarolo a Vicenza: la comunità sconvolta e in lutto

La scomparsa di Diana Canevarolo ha profondamente scosso la comunità di Vicenza, suscitando incredulità e dolore tra i cittadini. Attualmente, le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato al suo tragico decesso.

La notizia della morte di Diana Canevarolo, una donna di 49 anni, ha colpito profondamente la comunità di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Trovata in un lago di sangue all’alba di giovedì 4 dicembre, la donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale San Bortolo, dove le sue condizioni sono rapidamente deteriorate, portando alla dichiarazione di morte cerebrale.

Le circostanze del ritrovamento

Diana è stata rinvenuta dal suo compagno, Vincenzo Arena, che ha allertato i soccorsi dopo averla trovata riversa a terra nel cortile della loro abitazione in via Zara. Le prime analisi mediche hanno rivelato un gravissimo trauma cranico, che ha portato a un intervento d’urgenza. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, la donna non è riuscita a sopravvivere.

Indagini in corso

La Questura di Vicenza ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause della morte di Diana. Attualmente, le autorità stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di un gesto violento o di un incidente. Il pubblico ministero Camilla Menegoni è responsabile del coordinamento delle indagini, mentre la squadra mobile si occupa della raccolta di testimonianze e dell’analisi della scena del crimine.

Reazioni della comunità

La notizia della morte di Diana ha generato un’ondata di sgomento tra i residenti di Torri di Quartesolo. Gianluca Ghirigatto, sindaco della cittadina, ha manifestato il dolore e la confusione che permeano la comunità: “Siamo tutti ansiosi di capire cosa sia successo”. La comunità, storicamente tranquilla, si trova ora a dover affrontare un evento così drammatico e inquietante.

Il quadro familiare

Diana viveva con il compagno e il figlio di 19 anni, Nicolò. La famiglia è stata descritta dai vicini come riservata e pacifica, senza mai destare sospetti di conflitti o tensioni. La tranquillità del quartiere è stata interrotta da questo evento tragico, che ha lasciato molti residenti con domande senza risposta.

Elementi investigativi

Gli investigatori stanno esaminando diversi aspetti della scena del crimine. Il corpo di Diana è stato trovato a una certa distanza dalla finestra da cui si sospetta sia caduta, il che ha portato a interrogativi sulla dinamica dell’incidente. Non sono state riscontrate ferite sulle mani o sulle braccia, il che potrebbe indicare che la caduta non sia stata provocata da un tentativo di attutire il colpo.

Le indagini si sono intensificate, con un focus particolare sulle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Queste potrebbero fornire indizi cruciali per chiarire la situazione. Le autorità stanno esaminando ogni possibile scenario, che spazia da un malore a un’aggressione.

Il mistero che circonda la morte di Diana Canevarolo continua a dominare il silenzio di una comunità in cerca di risposte e giustizia. Mentre le indagini proseguono, i residenti nutrono la speranza che venga fatta luce su quanto accaduto, per ritrovare la serenità perduta a seguito di questo tragico evento.