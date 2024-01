Il mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Gigi Riva. Mattarella esprime il proprio dolore

Il calcio italiano piange la scomparsa di Gigi Riva, simbolo della Nazionale e del Cagliari, mentre il Presidente Mattarella rende omaggio al campione per la sua serietà e dignità, elogiando il suo impatto anche al di fuori del mondo del calcio.

Lutto nel mondo dello sport

Il mondo dello sport e il calcio italiano sono in lutto per la scomparsa di Gigi Riva, icona del Cagliari e della Nazionale, deceduto a 79 anni per una crisi cardiaca. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio cordoglio, definendo la notizia “un vero dolore” per milioni di italiani. “Mi è dispiaciuto apprendere l’improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore”, ha dichiarato il Presidente Mattarella. Ha elogiato non solo gli straordinari successi sportivi di Riva ma anche la sua personalità caratterizzata da grande serietà e dignità in ogni circostanza. Mattarella ha sottolineato come Riva abbia conquistato l’affetto di milioni di italiani, anche di coloro che non seguivano il calcio.

Il cordoglio di Mattarella

Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio e un sentimento di sincera vicinanza alla famiglia di Gigi Riva. Le parole di Mattarella riflettono il rispetto e l’ammirazione che il campione ha guadagnato non solo per le sue gesta sportive ma anche per la sua integrità e lealtà, rendendolo un punto di riferimento anche al di fuori del mondo del calcio.