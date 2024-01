L’ex calciatore si trovava ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. La causa della decesso è legata alle conseguenze di un infarto avuto nella giornata di ieri.

Morto Gigi Riva

La notizia della morte ha lasciato un profondo vuoto nel mondo calcistico, sia tra coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di giocare con lui sia tra chi viveva nel suo mito. L’ex attaccante aveva compiuto 79 anni lo scorso novembre.

Una carriera da campione

Nato il 7 novembre 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, Riva è diventato uno dei più noti e apprezzati nomi nella storia dello calcio italiano. Ha iniziato la sua carriera indossando la maglia del Cagliari Calcio, con la quale ha vinto il campionato di Serie A vinto nella stagione 1969-1970, segnando 21 gol. La sua carriera fu un crescendo di successi. Indimenticabile la Coppa del Mondo del 1970 in Messico, dove si impose come uno dei migliori attaccanti. Con 9 gol segnati, vinse il titolo di capocannoniere e aiutò l’Italia a raggiungere la finale, dove fu però sconfitta dal Brasile.

Il ritiro

Le sue prodezze lo consacrarono ad icona del calcio mondiale. Nel 1976 “Rombo di Tuono”, come lo aveva soprannominato Gianni Brera, decise di appendere gli scarpini al chiodo, senza però mai abbandonare il mondo calcistico. Diventò infatti presidente onorario del Cagliari Calcio.

Le reazioni di Dino Zoff e di Arrigo Sacchi

“Perdo un grandissimo amico, abbiamo fatto una lungo percorso di vita insieme. Dal militare a tanti ricordi in nazionale. Una tristezza infinita, sono profondamente addolorato, non riesco a parlare”. Così all’Adnkronos Dino Zoff ricorda Gigi Riva.

“Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n’è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati”. Anche l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, interpellato dall’Adnkronos, ha voluto ricordare Gigi Riva.