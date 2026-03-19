Morte di Umberto Bossi, l'eredità del fondatore della Lega Nord

Umberto Bossi, conosciuto come il senatur, è scomparso all’età di 84 anni nell’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato ricoverato mercoledì e dove si è spento giovedì sera. Nato a Cassano Magnago nel 1941, ha costruito nel tempo un percorso politico che ha trasformato la geografia del centrodestra italiano e ha imposto temi come il federalismo e la difesa delle autonomie locali nel dibattito nazionale.

Figura spesso controversa ma indubbiamente centrale, Bossi ha saputo creare una forte identità collettiva attorno alla Lega Nord e al concetto di Padania, ottenendo consensi popolari con un linguaggio diretto e simboli riconoscibili. La sua presenza ha influenzato alleanze, governi e la fisionomia stessa del sistema politico italiano degli ultimi decenni.

Le origini e la nascita di un movimento

Partito dalla provincia lombarda, Umberto Bossi fondò prima la Lega Lombarda e quindi, nel 1989 a Bergamo, contribuì alla costituzione della Lega Nord. La formazione si è caratterizzata per la proposta di un modello istituzionale alternativo allo Stato centralizzato, incentrato su autonomie regionali e maggiore responsabilità fiscale per i territori. Queste idee trovarono rapido seguito in molte aree del Nord, trasformando la realtà di una lista regionale in un movimento nazionale capace di mobilitare masse e di imporsi come interlocutore politico rilevante.

Il messaggio politico e i simboli

Bossi costruì attorno alla Lega una comunicazione fatta di slogan, raduni e simboli — dai comizi di Pontida alle immagini pubbliche che lo hanno reso riconoscibile. Il linguaggio diretto e la retorica identitaria crearono un forte senso di appartenenza tra gli elettori, mentre il concetto di Padania divenne il fulcro di una visione politica che chiedeva autonomia e riconoscimento delle specificità locali.

Ruolo nelle istituzioni e svolte politiche

Negli anni Novanta la Lega è entrata stabilmente nella scena nazionale, alleandosi con Silvio Berlusconi e contribuendo alla nascita del centrodestra moderno. Umberto Bossi ricoprì incarichi di governo, tra cui quello di ministro per le riforme istituzionali, e la sua azione ebbe impatto sulla spinta verso un sistema più bipolare. Tuttavia il percorso fu segnato da contrasti interni, cambi di strategia e momenti di tensione che testimoniano la complessità della transizione dal regionalismo di protesta a una forza di governo.

La salute, l’ictus e il ritiro dal cuore dell’attività politica

Il 11 marzo 2004 una crisi cardiaca gli provocò un ictus e una paresi che ne limitarono profondamente l’attività politica. Pur ridimensionato, Bossi non scomparve dalla scena: si dimise dalla carica di ministro e accettò un seggio all’Europarlamento prima di riprendere ruoli nel governo nel 2008. Le difficoltà di salute e gli scandali finanziari che colpirono il partito contribuirono alla perdita di centralità della sua leadership, fino alle dimissioni del 5 aprile 2012, che aprirono una nuova fase per la Lega sotto la guida di Matteo Salvini.

Eredità politica e reazioni

Con la sua scomparsa si chiude la parabola di una figura che ha lasciato un’impronta profonda e contraddittoria: per alcuni padre del federalismo italiano, per altri protagonista divisivo. Le reazioni istituzionali sono state immediate. Il presidente della Repubblica ha espresso cordoglio e ha ricordato il ruolo di animatore della Lega, riconoscendo il contributo alla storia politica del Paese. La premier Giorgia Meloni, il leader leghista Matteo Salvini e diversi esponenti di Forza Italia e di altri partiti hanno manifestato vicinanza alla famiglia e alla comunità politica che Bossi ha contribuito a costruire.

Tra i messaggi pubblici, numerosi esponenti hanno sottolineato il carattere rissoso ma anche la capacità di interpretare aspirazioni profonde del Nord produttivo. Allo stesso tempo non sono mancati i riferimenti alle divisioni e alle polemiche che hanno accompagnato la sua azione. Sul piano storico-politico, l’eredità di Bossi sarà oggetto di valutazione e dibattito: il suo ruolo nel trasformare la Lega da movimento locale a forza nazionale resta un fatto indiscusso, così come restano vivide le conseguenze delle sue scelte sul sistema politico italiano.