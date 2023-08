Il matrimonio in ‘articulo mortis’ è la cerimonia che viene celebrata quando si è consapevoli che uno dei due coniugi è in pericolo di morte. Ma l’unione tra Michela Murgia e Lorenzo Terenzi è stata anche molto altro e i due non si sono mai visti una coppia come altre.

Morte Michela Murgia, chi è Lorenzo Terenzi: il marito sposato “in articulo mortis”

“Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto ‘in articulo mortis‘ perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato” – aveva annunciato su Instagram Michela Murgia dopo essere convolata a nozze con Lorenzo Terenzi. La scrittrice aveva già spiegato in passato che aveva preso questa scelta quasi obbligata perché: “Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni.“ Il riferimento era alla malattia, il carcinoma renale al IV stadio che l’aveva colpita e che sapeva non le avrebbe dato molto altro tempo da vivere. “Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo“ – raccontava ancora la Murgia.

Chi è Lorenzo Terenzi

Lorenzo è nato a Firenze nel 1988 e di professione fa l’artista. È conosciuto per le sue doti attoriali e di regia, ma non solo, anche per essere un fenomenale autore e un musicista: un vero e proprio artista a 360 gradi. Il suo volto è riconoscibile in alcune piéce teatrali come ‘I giganti della montagna‘ , ‘Il sogno di un uomo ridicolo‘, ‘Sei personaggi in cerca d’autore‘ e ‘Vita di Galileo‘. Il primo contatto con la Murgia era avvenuto nel 2017, sul palco de ‘Quasi grazia‘.