Dopo l’intervista in cui ha parlato dello stato avanzato della sua malattia, Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto a soli 51 anni, aveva anche parlato della sua famiglia queer. I membri sono stati presentati sui social network.

Morta Michela Murgia: la sua famiglia queer

Dopo l’intervista in cui ha annunciato lo stato avanzato della malattia e l’intenzione di sposare il compagno Lorenzo Terenzi, Michela Murgia aveva parlato anche della sua famiglia queer e delle persone che ne facevano parte, senza legami consanguinei ma molto coinvolte nelle vite l’una delle altre. “Nella queer family che vivo non c’è nessuno che non si sia sentito rivolgere il termine sposo/sposa in questi anni” ha dichiarato la scrittrice scomparsa il 10 agosto, all’età di 51 anni, in un post su Instagram. La scrittrice aveva sottolineato che “è una cosa che esiste e raccontarla è una necessità sempre più politica, con un governo fascista che per le famiglie non riconosce altro modello che il suo“.

Michela Murgia, la sua famiglia queer presentata sui social: chi sono i membri

Nella famiglia queer di Michela Murgia, che si ritrova insieme in una grande casa con 10 posti letto, c’è anche Claudia Fausone, architetta d’interni, con cui da 12 anni si prende cura di Raphael. “Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l’unica coppia omogenitoriale” aveva raccontato la scrittrice. Presenti anche Chiara Valerio, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana, e Chiara Tagliaferri, che è autrice dei libri e del podcast Morgana. Michela Murgia non ha mai avuto figli suoi, ma considerava “figli dell’anima” i quattro uomini che ha aiutato a crescere. “Il più grande ha 35 anni, il più piccolo venti. Uno fa il cantante lirico, uno studia economia anche se speravamo facesse lettere, uno insegna a Yale, l’altro lavora in un grande gruppo della moda” aveva raccontato. Il cantante lirico è Francesco Leone, l’attivista è Michele Anghileri, il professore universitario è Alessandro Giammei. Anche Roberto Saviano compare tra le persone citate come parte della sua famiglia queer.