È morta Michela Murgia: la scrittrice e attivista che ha raccontato a mezzo social i mesi della malattia si è spenta all’età di 51 anni a Roma.

Morta Michela Murgia, la scrittrice e attivista aveva 51 anni

Le era stato diagnosticato un carcinoma renale al quarto stadio. Nonostante la diagnosi, arrivata all’improvviso come una inevitabile sentenza di morte, Michela Murgia aveva deciso di reagire e raccontare pubblicamente il periodo della malattia attraverso i suoi canali social.

Oltre a condividere con fan e followers il suo percorso, la scrittrice ha anche deciso di imperniare i suoi ultimi mesi di vita sulla “sopravvivenza emotiva”. Un tema forte che è diventato anche il tema del suo ultimo libro uscito per Mondadori in primavera e intitolato Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi. Il lavoro era stato presentato dalla stessa autrice al Salone del libro di Torino a maggio ed è tutt’ora ai primi posti nelle classifiche di vendita.

La malattia, il matrimonio, la morte

A rivelare di essere malata era stata la stessa Murgia lo scorso 6 maggio, in occasione di un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo al Corriere della Sera. Proprio durante l’intervista, la scrittrice aveva affermato che il suo era un “cancro terminale”.

Nonostante la voglia di reagire, condividere e resistere, Murgia è stata costretta a ritirarsi dagli incontri pubblici lo scorso 11 giugno mentre, a metà luglio, aveva sposato Lorenzo Terenzi “per avere diritti che non c’era altro modo di ottenere così rapidamente”. Nelle scorse settimane, poi, il ricovero in ospedale.

La scrittrice si è infine spenta a Roma nella giornata di giovedì 10 agosto, all’età di 51 anni.

Reazioni

“Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia”, ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo aver appreso della notizia della scomparsa della scrittrice.

Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 10, 2023

Le reazioni alla morte della 51enne non fanno che moltiplicarsi: amici, colleghi e personaggi della politica italiana stanno riempendo i social con messaggi di cordoglio e ultimi saluti.

“Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi”, ha scritto il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Mentre l’Anpi ha salutato la scrittrice con “Bella, Ciao” e l’emoticon di un fiore.

Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi.#murgia — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) August 10, 2023

Il deputato dem Mauro Berruto, invece, ha chiesto almeno una sera di silenzio. “Grazie per tutto, grazie sempre. E almeno per una sera, una sera, rispetto e silenzio”.